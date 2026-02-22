Chivas llevó adelante un brutal partido ante Cruz Azul, pero nuevamente en el último minuto la Máquina se quedó con la victoria. A pesar de la derrota, Carlos Hermosillo, leyenda del conjunto de la Noria, afirmó que lo que nadie en la Liga MX quiere aceptar del equipo de Gabriel Milito al señalar que ha hecho con el Rebaño Sagrado.

En el Estadio Cuauhtémoc el Guadalajara llevó adelante un buen partido porque fue de menor a mayor para marcar la diferencia. En el segundo tiempo, con los ingresos de Hugo Camberos, Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez se llevó por delante a los dirigidos por Nicolás Larcamón.

Sin embargo, Ricardo Marín erró en la marca y Charly Rodríguez apareció nuevamente en el final del partido para anotar el 2-1 final. A pesar de estar contento con la victoria de Cruz Azul, Carlos Hermosillo, leyenda de la Máquina, afirmó que es para aplaudir lo realizado por el equipo de Gabriel Milito.

Gabriel Milito se llevó elogios de Carlos Hermosillo. (Foto: IMAGO7)

“Obvio que feliz, algo normal. Iba a ganar. Mira, por los números es el mejor de la liga. Me gusta mucho como juega, me gusta Campillo, me gusta Ledezma. Lo que ha hecho Milito con este equipo hay que aplaudirlo, pero no puedes descartar al resto como juega, como juega contra Cruz Azul, como juega contra Toluca”, expresó el exatacante del Rebaño Sagrado en La Última Palabra.

¿Cuándo volverá a jugar Chivas en el Clausura 2026?

El próximo partido de Chivas en el Clausura 2026 será el siguiente sábado cuando enfrente a Toluca por la jornada 8 en el Estadio Nemesio Diez. El partido se jugará a las 17:00 del Centro de México y será transmitido por TUDN, Canal 2 y VIX+.