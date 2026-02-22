Uno de los grandes orgullos del Guadalajara en los últimos años es sin duda Mateo Chávez, quien se fue con la espina de no haber logrado un título con el Rebaño Sagrado para convertirse en jugador de AZ Alkmaar. A casi un año de su partido, el exjugador del Guadalajara volvió a ser noticia con una asistencia de crack para la victoria de Sparta Rotterdam.

No hay dudas de que el Tiloncito es uno de los jugadores que nadie sigue a pesar de que poco a poco empieza a dar de qué hablar en Europa. Junto a Jesús Gallardo, el exjugador del Rebaño Sagrado será uno de los dos laterales que llevará el Vasco Aguirre a la próxima Copa del Mundo 2026 en la que México será nuevamente anfitrión.

En medio de este contexto, Mateo Chávez volvió a ser noticia este domingo en la victoria de AZ Alkmaar ante Sparta Rotterdam. El canterano de Chivas recibió cerca del área, encaró, enganchó hacia adentro y de derecha asistió a Sven Mijnans que se lanzó de palomita para abrir el marcador con un golazo de cabeza.

Orbelín Pineda titular en la goleada de AEK Atenas

Otro de los jugadores con pasado en Chivas que vio acción en Europa fue Orbelín Pineda quien jugó los 90 minutos en la victoria de AEK Atenas ante Levadiakos FC por 4-0 en la Superliga de Grecia. El Maguito es pieza clave en el conjunto que hoy es dirigido por Marko Nikolić.

El Sevilla de Matías Almeyda superó a Getafe

Como se sabe Matías Almeyda recibió una dura sanción luego de haber estallado contra el árbitro en la derrota ante Alavés. Esta tarde el Sevilla del Pelado superó a Getafe por la mínima diferencia y sumó tres puntos para 11 con 29 puntos.