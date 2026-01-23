El pasado año, la legión de mexicanos en el extranjero se agrandó con la transferencia de Mateo Chávez, desde las Chivas de Guadalajara al AZ Alkmaar, equipo de la Eredivisie. El Tiloncito ya completó su primer semestre en su nuevo equipo, alternando titularidades y suplencias en las distintas competiciones locales e internacionales.

Si analizamos su rendimiento reciente con el AZ Alkmaar, encontramos que Mateo Chávez no ha podido solucionar un problema futbolístico que ya tenía en sus inicios con el Guadalajara: la alta cantidad de tarjetas amarillas que recibe, algo que sin dudas se trata de un aspecto por corregir y que de seguro podrá hacerlo con el tiempo, pues cabe recordar que apenas tiene 21 años.

Mateo Chávez fue amonestado en los últimos tres partidos que disputó.

En sus últimos tres partidos disputados con el AZ Alkmaar -dos de ellos como titular y uno como suplente-, Mateo Chávez fue amonestado en cada uno de esos encuentros. En los números generales, el Tiloncito también tiene un alto número de tarjetas amarillas, pues contabiliza nueve tarjetas en 23 partidos disputados.

Ya con la playera del Guadalajara, este era un problema habitual que tenía Mateo Chávez, pues en total, de sus 44 partidos disputados con el Rebaño, recibió un total de 13 amonestaciones, aunque lo positivo es que nunca fue expulsado.

Los números de Mateo Chávez como profesional