La Selección Mexicana sufrió más de la cuenta para derrotar por 1-0 a Panamá de manera agónica, en un nuevo amistoso de preparación camino al Mundial 2026. Este encuentro contó con la particularidad de que seis de los jugadores rojiblancos fueron titulares en el once de Javier Aguirre: Raúl Rangel, Richard Ledezma, Luis Romo, Bryan González, Brian Gutiérrez y Roberto Alvarado.

Justamente, de esos nombres, el Piojo Alvarado resulta ser, junto al Tala Rangel, uno de los que más chances tiene de integrar la lista definitiva del Tri para la Copa del Mundo. El futbolista de Chivas ha sido parte constante en el proceso y difícilmente se quede sin su lugar en la nómina final.

Esto, a pesar de que sus rendimientos con la Selección han sido bastante discretos en el último tiempo. De hecho, tras el partido contra Panamá, el Piojo volvió a recibir numerosas críticas, pues muchos esperaban que tuviera un mayor impacto en el juego.

Más allá del triunfo, Alvarado llegó a 12 encuentros oficiales sin poder anotarse en el marcador con un gol o alguna asistencia. El Piojo fue reemplazado a los 56 minutos, y en su lugar el que ingresó fue Alexis Gutiérrez, hoy jugador del América pero en su momento también formado en las Fuerzas Básicas rojiblancas.

Los números de Roberto Alvarado con la Selección Mexicana

El Piojo, quien viene de anotar su primer tanto en el Clausura 2026 contra Querétaro, ya tiene suficiente experiencia a nivel internacional con el Tri. En total, disputó 63 partidos con la Selección Mexicana, donde tiene un saldo de cinco goles y siete asistencias. Su último grito fue hace más de dos años, en la semifinal de la Copa Oro 2023 frente a Jamaica.