Armando González está convertido en el delantero mexicano más letal del momento, en donde esa buena racha ya la reflejó con la Selección Mexicana al estrenarse como goleador en el duelo amistoso contra Islandia de media semana.

La Hormiga se vistió de héroe nacional al colaborar con un gol y una asistencia para aplastar a la escuadra europea en el duelo de preparación que sostuvieron en Querétaro; sin embargo, el atacante de Chivas no pudo ocultar su alegría por cumplir un nuevo sueño como profesional.

Al término del partido, fue entrevistado por un patrocinador del Tricolor, en donde el artillero del Guadalajara relató cómo vivió la jugada de su primer gol, así como lo que sintió cuando se dio cuenta de que había anotado su primera diana con la escuadra mexicana.

“Creo que la cambian de juego, la agarra Chuy (Jesús Gallardo) y piqué a ese espacio, justo se barre el defensa y veo que la roza poquito, pero me quedó ahí nada más para empujarla.

“Fue algo muy especial, muy increíble el poder meter mi primer gol con la Selección y estoy seguro de que vienen más, primero Dios.

“Es algo que tenía muchas ganas de hacer desde que debuté, desde que me llamaron por primera vez. Es algo que tenía mucha ilusión de hacer y gracias a Dios se pudo hacer hoy”

¿De cuánto dinero es la cláusula de rescisión de Armando González en Chivas?

En diciembre se hizo oficial la renovación de Armando González con Chivas, en donde el club se comprometió a darle mejores condiciones económicas de forma inmediata, logrando su objetivo de blindarlo ante el interés de cualquier club de Europa o de México.

Es por eso que la cláusula de rescisión de la Hormiga rondaría los 15 millones de dólares para Europa y de 18 millones de dólares para la Liga MX y el resto del continente americano, aunque estas cifras son extraoficiales.