La Selección Mexicana por fin pudo contar con la presencia de Richard Ledezma y Brian Gutiérrez después de culminar su proceso del One Time Switch para abandonar a Estados Unidos y representar al Tricolor, por lo que el seleccionador nacional, Javier Aguirre se pronunció al respecto.

El Vasco sorprendió al mandar a ambos jugadores de Chivas de inicio, junto a otros elementos rojiblancos en el duelo amistoso contra Panamá, en donde ambos futbolistas mexico-estadounidenses dejaron una grata impresión en el timonel.

En conferencia de prensa, Javier Aguirre destacó su labor en el campo y enalteció su decisión de representar al Tricolor, al igual que a Obed Vargas, quien también puso a los verdes por encima del combinado de las Barras y las Estrellas.

“Son tres chicos que nacieron en Estados Unidos, son mexicanos pero prefirieron jugar para México y solo por ese motivo se merecen todo mi respeto. Han jugado bien en sus equipos y merecían iniciar.

“Los tres aguantaron bien el tiempo, no desentonaron. Estoy contento, son chicos con mucho futuro. Por ahí algún otro como la Hormiga, esa gente que tiene 22 añitos. Creo que vamos encontrando a un equipo con el que si podemos trabajar mejor y más tiempo, encontraremos soluciones”, declaró el entrenador nacional en conferencia de prensa.

Vasco Aguirre se deshizo en elogios por Luis Romo

“Cuando hicimos la alineación, viendo el entrenamiento no había reparado en que eran seis del Guadalajara. No veo camisetas, veo entrenamientos, jugadores y rendimientos.

“Luis hizo un juego más que correcto. Tuvo amonestación y lo iba a quitar, me dijo ‘déjame un rato más’. Aguantó el tipo, fue inteligente. Está en plena madurez.

“Se le ve delgado, ágil, se le ve contento y cuando un jugador está tranquili, reposado, es cuando mejor rinde“, declaró el timonel nacional.