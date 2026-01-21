Érick Gutiérrez y Alan Pulido se han convertido en un dolor de cabeza para la directiva de Chivas en este mercado de fichajes debido a que no han podido encontrarles acomodo en ningún club de México ni Estados Unidos, por lo que la directiva sigue asumiendo el salario de los futbolistas.

La intención es poderse liberar de esas cantidades exorbitantes; sin embargo, el tiempo se agota y la ventana de transferencias se cierra el próximo 9 de febrero, por lo que en el Guadalajara ya están visualizando nuevos panoramas con el Guti.

Es por eso que el reportero de TV Azteca, Omar Villarreal, confirmó que la directiva del chiverío ha decidido que en caso de no hallarle equipo a Érick Gutiérrez, el futbolista permanecerá como rojiblanco y tendrá actividad, pero exclusivamente en la Sub 21, ya que no se tiene contemplado que sea reintegrado al primer equipo.

“Me puse a investigar y la situación está muy clara: Érick Gutiérrez podría quedarse en Guadalajara, pero se iría a trabajar y a ver si tiene registro y jugar con la Sub 21 de Chivas.

“Situación que no le convendría a nadie porque el futbolista se devaluaría más de lo que ya está tras darse a conocer que no entra en planes (…) Se puede quedar en Guadalajara porque tiene contrato por dos años más, pero no estaría en el primer equipo”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Por qué ya no quieren a Érick Gutiérrez en Chivas?

La realidad es que la directiva no tenía ninguna intención de desprenderse del Guti en este mercado de fichajes; sin embargo, la decisión habría sido tomada por Gabriel Milito, con quien se reportó que el Guti habría tenido algunas diferencias, por lo que el entrenador argentino habría decidido no tolerar ese tipo de actitudes.