Roberto Alvarado es uno de los futbolistas más talentosos que tiene México, por lo que es un seleccionado nacional recurrente en las convocatorias encabezadas por Javier Aguirre, por lo que el extremo admitió que sueña en grande para este 2026.

En este año en el que disputará dos competencias con Chivas y la Copa del Mundo, el Piojo dejó en claro que sus objetivos son el bicampeonato con el Guadalajara y hacer historia con el Tricolor con goles y gratas actuaciones.

“Chivas campeón, obviamente. Poder estar en el Mundial y hacer historia en el Mundial, Golecito en el Mundial y muchos con Chivas también. Hacer historia con la Selección de México, que se sienta orgullosa la gente de nosotros, como equipo y como mexicanos. Y después, cerrar el año también siendo campeón con Chivas“, explicó el extremo en palabras para TV Azteca.

Al ser cuestionado sobre si persistía el sueño de emigrar a Europa, Roberto Alvarado dejó en claro que aún tiene la esperanza y la ilusión, pero sabe que es difícil debido a que está por cumplir 28 años de edad, por lo que reconoció que ya no le ‘quita el sueño’.

“Ya no me quita el sueño. Siempre pelee, siempre quise ir a Europa, siempre quise jugar allá. Todavía tengo clavada esa espinita, pero hoy por hoy no es tan fácil por la edad, ya buscan jugadores jóvenes. No pierdo la esperanza, pero ya no me quita el sueño. Quiero hacer las cosas bien donde estoy, quiero disfrutar y ser feliz”, explicó el futbolista ’25’ del chiverío.

La espinita clavada del Piojo Alvarado con México

“Sí, tengo una espinita clavada. Me tocó solamente jugar un partido y no fue como yo hubiese querido. Sí traigo esa espinita de poder hacer mejor las cosas en este Mundial y poder hacer historia con esta Selección“, concluyó el futbolista rojiblanco.