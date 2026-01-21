Oribe Peralta es uno de los futbolistas más importantes en la historia del futbol mexicano; sin embargo, su paso por Chivas es recordada como una decepción debido a que tuvo pocas oportunidades de jugar con la escuadra rojiblanca.

Sin embargo, después de cuatro años de que se concretó su retiro de las canchas tras terminar su contrato con el Guadalajara, el Hermoso ha vuelto a dar de qué hablar debido a que se rumoró que volvería a defender a Chivas, aunque de una manera peculiar.

Y es que el medallista olímpico en Londres 2012 habría alcanzado un acuerdo para portar la camiseta del equipo Chivas Impulsora, el cual es una escuadra de Zapopan que participa en competencias amateurs, en otras palabras, Peralta se sumará a la talacha.

La escuadra que presume el mismo nombre que el Club Deportivo Guadalajara tiene entre sus filas a varios exjugadores de renombre en el balompié nacional como Iván Vázquez Mellado, Rogelio Chávez, Gerardo Lugo, Aldo Polo, Goyo Torres, Luis Ángel Landín y Roberto Nurse, entre otros.

¿Cómo le fue a Oribe Peralta en Chivas?

El paso del Cepillo en el Guadalajara estuvo enmarcado por la polémica desde el primer día, ya que llegó procedente directamente del América, por lo que se ganó la antipatía de los aficionados, aunado a que nunca recibió las oportunidades de jugar recurrentemente, por lo que se fue por la puerta de atrás.