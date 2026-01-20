La llegada de Gabriel Milito transformó por completo a Chivas, ya que no solamente trajo un vistoso estilo de juego, sino que trajo de regreso los buenos resultados, por lo que en caso de mantenerse con esa tendencia, la Liga MX podría entregarle un reconocimiento millonario al Rebaño.

La Liga MX dio a conocer la tabla de posiciones de la temporada, es decir, se suman los puntos del Apertura 2025 con los del Clausura 2026 para determinar cuál es el mejor equipo del año, en donde actualmente lidera el Toluca al presumir 44 puntos entre las dos fases regulares.

Hay que recordar, que en el futbol mexicano se otorga un premio de un millón de dólares al club que termine el año futbolístico con más puntos, por lo que el Guadalajara se mantiene en la discusión por dicha recompensa, ya que actualmente está en el cuarto lugar con 38 puntos, solo seis unidades por debajo de los escarlatas.

Es por eso que en el Rebaño también deberán esforzarse por mantener la buena racha y la tendencia ganadora que han registrado en los meses recientes, además de tratar de derrotar a los Diablos Rojos, Cruz Azul y Tigres, equipos que están ligeramente por encima de ellos en la tabla de la temporada para recortar distancias y aspirar al premio.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026

¿Cuándo se jugará el Chivas vs. Atlético de San Luis de la jornada 4?

Hay que recordar que la Liga MX tendrá un parón futbolístico debido a los duelos de preparación que tendrá la Selección Mexicana, por lo que el Guadalajara regresará a la actividad hasta el sábado 31 de enero en la cancha del Estadio Alfonso Lastras, compromiso que se jugará a las 17 horas, tiempo del centro de México.