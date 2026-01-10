Chivas Femenil no se rinde y se mantiene como uno de los clubes más equilibrados de toda la Liga MX y prueba de ello, es que se mantiene invicto en el Clausura 2026 tras el empate que registraron a cero goles frente al Cruz Azul.

Las dirigidas por Antonio Contreras llegaron a cuatro puntos, producto de un triunfo frente al San Luis y un empate contra La Máquina, por lo que las tapatías se mantienen peleando por la cima de la clasificación general.

El factor más importante por el que el chiverío femenil continúa sumando puntos en cada partido que ha disputado es que se ha mantenido como una potencia defensiva en el semestre, ya que siguen sin recibir ni una diana en los dos compromisos que han disputado.

Así va la tabla de posiciones del Clausura 2026

¿Cuándo se juega el Chivas Femenil contra Santos Laguna por el Clausura 2026?

El próximo duelo del Rebaño Femenil que será contra las Guerreras se disputará el próximo domingo 18 de enero en la cancha del Estadio Akron, compromiso que está pactado a disputarse en punto de las 11 horas, tiempo del centro de México.