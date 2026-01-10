Los primeros minutos fueron de total exploración entre ambas instituciones, en donde las rojiblancas trataron de adelantar filas, pero con muchas precauciones en la zona defensiva para no llevarse sorpresas por parte de las atacantes celestes.

Ambas instituciones se anularon por completo, en donde el Guadalajara trató de generar peligro a través de la pelota detenida, en donde no fueron precisas, por lo que las defensas de La Máquina lograron sortear las aproximaciones tapatías.

Para el segundo tiempo, Cruz Azul se volcó al ataque y comenzó a poner en serios problemas a las defensoras rojiblancas, en donde Casandra Montero tuvo una tarde destacada para alejar el peligro, aunque de forma sumamente peligrosa.

El chiverío femenil estuvo a punto de abrir el marcador a través de un contragolpe que comandaron Jasmin Casarez y Carolina Jaramillo; sin embargo, Alicia Cervantes se equivocó al momento de intentar definir de taco.

Rojiblancas y celestes no pudieron romper la igualdad en el marcador, por lo que se confirmaron con el empate, repartiendo unidades en su segundo duelo del torneo.

