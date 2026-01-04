Chivas Femenil arrancó su participación en el Clausura 2026 con el pie derecho gracias a que obtuvo su primera victoria del torneo tras vencer al Atlético de San Luis; sin embargo, rápidamente deberá encarar un duelo de alta tensión debido a que deberá visitar a Cruz Azul.

La Máquina sorprendió a todos en el Circuito Rosa durante el semestre anterior debido al gran nivel que presumió y que las llevó hasta Semifinales, por lo que el Guadalajara deberá emplearse a fondo para poder doblegar a las celestes.

Las dirigidas por Antonio Contreras tratarán de demostrar la etiqueta de favoritas al título después de sus cuatro bombazos que generaron en el reciente mercado de fichajes, en donde Jasmine Casarez ya se estrenó como goleadora.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas Femenil contra Cruz Azul por el Clausura 2026?

Aunque la Liga MX indica que el compromiso se jugaría en instalaciones de La Noria, hace unas semanas se anunció que la escuadra femenil cementera disputaría sus duelos de local en Cuernavaca en el Estadio Centenario, en donde el compromiso se jugará el próximo sábado 10 de enero en punto de las 15:45 horas, tiempo del centro de México.

¿Quién transmite y cómo ver EN VIVO el Chivas vs. Cruz Azul?

Cruz Azul femenil es un equipo que tiene sus derechos de transmisión con Televisa, por lo que el compromiso entre celestes y rojiblancas correría a cuenta de TUDN en las señales de cable y en Vix+ para streaming.