Chivas Femenil está por arrancar su participación en el Clausura 2026; sin embargo, a unas horas de su presentación en el torneo, la escuadra tapatía confirmó una terrible noticia sobre uno de sus refuerzos, Mayra Pelayo.

El Guadalajara habría sido uno de los clubes que mejor actuación tuvieron en el mercado de fichajes con la contratación de cuatro bombazos para el próximo torneo, en donde una de las jugadoras que despiertan más expectativas no podrá participar en la jornada 1 contra el Atlético de San Luis.

El chiverío femenil dio a conocer su convocatoria para su presentación frente a la escuadra potosina, en donde confirmó que Mayra Pelayo no fue contemplada para este compromiso debido a que continúa recuperándose de la lesión de ligamento cruzado anterior que sufrió cuando estaba en Xolos el pasado mes de marzo.

La realidad es que la mediocampista estaría viviendo la recta final de su recuperación, por lo que se espera que en las próximas semanas ya esté en condiciones para poder jugar con el resto del plantel rojiblanco.

“Cabe mencionar que Mayra Pelayo se encuentra en la última fase de su proceso de rehabilitación. Una vez concluido, se integrará a los entrenamientos con el equipo”, explicó el club a través de un comunicado.

¿Cuándo y a qué hora se jugará la jornada 1 entre Chivas Femenil y San Luis?

El choque entre el Guadalajara y el San Luis marcará el inicio del Clausura 2026 y se llevará a cabo este domingo 4 de enero en la cancha del Estadio Akron, por lo que el compromiso se disputará en punto de las 11 horas, tiempo del centro de México.