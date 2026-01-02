Chivas Femenil se encuentra a unos días de iniciar oficialmente el Clausura 2026, torneo en el que debutará el próximo domingo 4 de enero frente al Atlético de San Luis en el Estadio Akron. Con el calendario ya a la vuelta de la esquina, el equipo entra en la fase final de preparación y comienza a centrar toda su atención en la competencia, dejando atrás el trabajo de pretemporada para enfocarse en el arranque del certamen.

En ese contexto, y durante una conferencia de prensa encabezada por la Directora Deportiva Nelly Simón, el Rebaño Sagrado realizó la presentación oficial de sus cuatro refuerzos para el Clausura 2026. Cada una de las futbolistas expuso qué buscará aportar al equipo y cuáles son sus objetivos deportivos tanto para este semestre como para el tiempo que permanezcan en la institución rojiblanca.

La primera en tomar la palabra fue Eva González, quien se dijo emocionada y motivada por llegar a Chivas. Posteriormente, Cristina Ferral habló abiertamente de la meta de conseguir el título con el Guadalajara, comprometiéndose a aportar dentro y fuera de la cancha. Más tarde, Mayra Pelayo agradeció la oportunidad, reconociendo la historia y el peso del Club en el futbol femenil mexicano. Finalmente, Jasmine Casárez expresó su felicidad por arribar al Rebaño y señaló que lo ve como una oportunidad para seguir creciendo como futbolista, prometiendo dar el 100% en cada partido.

El trabajo de pretemporada incluyó también renovaciones y bajas de cara al Clausura 2026

A estas incorporaciones se suman las renovaciones de piezas clave como Alicia Cervantes y Gabriela Valenzuela, mientras que en el rubro de bajas se confirmaron las salidas de Dana Sandoval, Araceli Torres y Montserrat Hernández. Con estos movimientos, todo indica que el plantel está prácticamente cerrado y serán estas jugadoras quienes estén encargadas de pelear por el título del Clausura 2026 y buscar llegar más lejos en la Liguilla.