Chivas Femenil anunció oficialmente la renovación de Alicia Cervantes hasta 2028, una noticia que fue celebrada de inmediato por la afición y, muy probablemente, dentro del vestidor rojiblanco. La delantera no solo es la máxima goleadora histórica del club, sino también su capitana y una figura fundamental dentro y fuera de la cancha, por lo que su continuidad representa un mensaje claro de estabilidad y ambición deportiva.

Tras confirmarse la renovación, la histórica atacante expresó su alegría por continuar en la institución; sin embargo, más allá de la emoción, dejó en claro que su mente está puesta en objetivos sumamente ambiciosos. En caso de cumplirlos, podría consolidarse como una de las delanteras más exitosas en la historia del futbol mexicano y reafirmarse como una auténtica leyenda de Chivas Femenil.

“Estoy muy feliz, hicimos todo para que me pudiera quedar dos años más aquí en Chivas. Yo quiero seguir haciendo historia en este club, tener un campeonato más o hasta dos, claramente voy a estar muy contenta porque este club se merece muchísimo“, declaró Licha para los propios micrófonos de Chivas.

Cervantes dejó claro que su intención es seguir haciendo historia con el Rebaño, buscando sumar uno o incluso dos campeonatos más durante este nuevo periodo contractual, convencida de que el club merece pelear siempre por los títulos. Cabe recordar que actualmente acumula 176 goles en la Liga MX Femenil, cifra que podría incrementarse de forma considerable en los al menos cinco torneos que estará con Chivas.

Con la renovación de Alicia Cervantes, el gran pendiente es renovar a Carolina Jaramillo

Tras esta renovación, todas las miradas apuntan ahora a Carolina Jaramillo, otra de las grandes referentes del equipo y líder dentro del vestidor. Al igual que Cervantes, ha tenido algunos roces con la directiva y el cuerpo técnico, pero se espera que pueda extender también su vínculo con el club, lo cual reforzaría el proyecto deportivo de Chivas Femenil de cara a los próximos años.