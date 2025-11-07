Las ilusiones de Chivas en el Apertura 2025 de la Liga MX Femenil dependerán, en gran parte, de lo que pueda hacer su emblemática delantera, Alicia Cervantes. Este jueves, por el duelo correspondiente a la Ida de los cuartos de final, la goleadora aportó un doblete ante Toluca que no alcanzó, pues el primer choque terminó 2-2.

Alicia Cervantes había anotado otros 10 tantos en la fase regular, por lo que en total, ya suma 12 en toda la campaña del Rebaño. De esta manera, lo que hace unos años parecía lejano, ahora está más cerca que nunca: Licha es la tercera máxima goleadora en la historia del Guadalajara, pero ya está muy cerca de Salvador Reyes (2°) y Omar Bravo (1°).

Con su doblete ante Toluca, Licha Cervantes llegó a 154 goles con la playera rojiblanca y quedó a sólo siete tantos de superar a Omar Bravo como máximo artillero en la historia de Chivas. El exdelantero que permanece detenido en el Penal de Puente Grande convirtió 160 anotaciones como rojiblanco.

En el camino, Licha también tendrá que superar a Salvador Reyes, quien cuenta con 156 gritos, por lo que la delantera alcanzará esa marca en caso de convertir dos goles más y lo superará cuando anote tres más. ¿Serán en esta Liguilla o deberá esperar al próximo torneo?

Licha Cervantes alcanzó los 24 goles en Liguilla

Otra marca que da cuenta de la importancia que tiene Alicia Cervantes no sólo en Chivas, sino en toda la Liga MX Femenil, es que con su doblete ante Toluca alcanzó los 24 goles en Liguilla, igualando a Katty Martínez en el segundo lugar y sólo superada por Lizbeth Ovalle, quien suma 30 anotaciones en la Fiesta Grande.