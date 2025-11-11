En Guadalajara todo el mundo está al pendiente de lo que comenzará a vivirse la semana que viene en los Cuartos de Final de la Liguilla. En medio de este contexto, revelan la lista de jugadores que son prescindibles que dejó la directiva española, liderada por Juan Carlos Martínez Castrejo, en Chivas.

El trabajo de Javier Mier en la dirección deportiva ha sido excelente si se compara con lo que realizaron sus últimos predecesores. La misma se destacó por ser eficiente, se gastó lo necesario, y efectiva, los cuatro fichajes han rendido con creces.

Se sabe muy bien que para el Clausura 2026 Chivas necesita al menos cinco refuerzos para el equipo de Gabriel Milito. A su vez, necesita encontrar acomodo en aquellos jugadores que trajo la directiva española, liderada por Juan Carlos Martínez Castrejo, y que no han sido tenidos en cuenta por el entrenador argentino.

Juan Carlos Martínez Castrejo dejó el club tras la disolución del Comité Técnico-Deportivo.

Según lo informado por José María Garrido, la lista está compuesta por cuatro jugadores que recibieron pocas oportunidades o que no terminaron de convencer. En defensa se encuentran Leonardo Sepúlveda, que llegó en venta definitiva, y Luis Olivas, quien regresó de su préstamo con Mazatlán y decidieron no buscarle acomodo.

En el ataque hay otros dos futbolistas que no llegaron con Juan Carlos Martínez Castrejo y no terminaron de convencer a Gabriel Milito. Tanto Cade Cowell como Alan Pulido recibieron sus respectivas oportunidades, pero poco a poco fueron cepillados por el entrenador argentino.

Gabriel Milito le sacó provecho a Daniel Aguirre y Omar Govea

Con la directiva española llegaron jugadores que parecían tener los días contados en Chivas para el Apertura 2025. Sin embargo, con la llegada de Gabriel Milito Omar Govea pasó a ser pieza indiscutible en el equipo, mientras que Daniel Aguirre debutó, fue titular, es primera opción en defensa y anotó un gol importante para quedarse con la victoria ante Pumas.