Un futbolista talentoso que tuvo Chivas y su paso fue insulso fue sin dudas Eduardo la Chofis López, quien en las últimas semanas fue noticia por rescindir su contrato con Pachuca. Por otro lado, el exjugador rojiblanco volvió a ser noticia debido a un polémico posteo que realizó en redes sociales tras confirmarse que Jaime Lozano era despedido en los Tuzos.

Sin dudas el comunicado del conjunto de Hidalgo que confirmaba la salida del atacante con pasado en el Guadalajara sorprendió a propios y extraños porque se daba en medio del campeonato. Sin embargo, José María Garrido dio a conocer que salida se debía a que tenía una propuesta desde el futbol de Arabia Saudita.

En medio de este contexto, Pachuca sorprendió porque confirmó la salida de Jaime Lozano sin haber jugado el Play-in de la Liguilla. Tras darse a conocer esta noticia, Eduardo López generó polémica con una publicación en redes sociales afirmando que tarde o temprano sale a la luz la verdad.

“Que feliz estoy. El tiempo no se equivoca. Gracias mi Dios. Tú sabes el porqué de las cosas”, expresó en Instagram junto a una fotografía de él. Cabe destacar que en el Apertura 2025 jugó 4 partidos y sumó solamente 78 minutos.

Familia Vergara con no quería a Jaime Lozano en Chivas

Uno de los primeros candidatos que trajo Javier Mier para reemplazar a Gerardo Espinoza era Jaime Lozano, a quien conocía por haber trabajado en la Selección Mexicana. Sin embargo, este candidato lo descartó directamente Amaury Vergara y su familia por la manera en la que había salido del Tri.