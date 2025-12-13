Alexis Vega vuelve a convivir con esos fantasmas que marcaron buena parte de su etapa en Chivas. Justo en el momento más decisivo del torneo, cuando Toluca disputa la final del Apertura 2025 ante Tigres, el atacante mexicano ha quedado al margen de la actividad, reviviendo un calvario que en Guadalajara fue recurrente y que, una vez más, amenaza con condicionarlo en la recta final de un campeonato.

La ausencia de Vega en la Liguilla ha sido notoria. El futbolista, que fue la gran figura del último torneo siendo el líder ofensivo de los Diablos Rojos, no ha podido tener continuidad en los partidos más importantes del certamen, perdiéndose encuentros determinantes y dejando a su equipo sin una de sus principales cartas en ataque en el tramo donde todo se define.

Alexis Vega se perdió la final de Ida entre Tigres y Toluca (Imago7)

Para la afición rojiblanca, la situación no resulta ajena. Durante su paso por el Rebaño Sagrado, Vega vivió constantes interrupciones que le impidieron sostener regularidad, especialmente en instancias clave, generando frustración tanto en el cuerpo técnico como en la afición, que pocas veces pudo disfrutar de su mejor versión sin contratiempos físicos de por medio.

Paradójicamente, este nuevo episodio llega después de uno de los mejores momentos de su carrera. Alexis Vega venía de ser el Jugador Más Valioso del torneo anterior y de consagrarse campeón con Toluca, consolidándose como referente y capitán del equipo, lo que hacía pensar que ese historial había quedado definitivamente atrás.

¿Alexis Vega jugará la final de vuelta entre Toluca y Tigres?

De cara a la final de vuelta ante Tigres, el panorama aún no está completamente cerrado. En Toluca existe la posibilidad de que Vega pueda reaparecer, aunque todo apunta a que, de hacerlo, sería con participación limitada y sin garantías de estar al cien por ciento. Los Diablos necesitan remontar y el ex Chivas puede ser la llave para el bicampeonato.