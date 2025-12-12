Las Chivas de Guadalajara han visto desfilar a varios jóvenes que parecían tener un gran futuro en la institución. Uno de esos casos es sin duda el de Alejandro Zendejas, quien todavía genera comentarios entre la afición rojiblanca. El mexicoamericano llegó al Rebaño como una apuesta interesante y debutó muy joven, mostrando condiciones técnicas que invitaban a pensar en una proyección importante.

Pero lamentablemente, su etapa con la playera rojiblanca terminó siendo mucho más breve de lo esperado. En total, Zendejas disputó sólo 23 partidos oficiales con el Guadalajara, sin lograr consolidarse ni encontrar una posición fija en un momento de mucha competencia interna. Las variantes tácticas, los constantes movimientos en la plantilla y la falta de continuidad lo llevaron a quedar relegado.

Zendejas en un gol para Chivas ante América en la Final Sub-20 de 2017 (Imago7)

Su salida en busca de minutos y un rol más protagónico acabó siendo determinante para su carrera. Primero en Necaxa, Zendejas encontró regularidad, madurez y protagonismo ofensivo, hasta convertirse en uno de los extremos más productivos de la Liga MX. Ese crecimiento lo catapultó a un equipo con mayores reflectores como el América, donde sumó títulos y se estableció como un futbolista de impacto en el torneo mexicano.

En la actualidad, Zendejas puede jactarse de ser uno de los jugadores mejor valuados en toda la Liga MX, con un coste de 9 millones de dólares según el sitio especializado Transfermarkt. Delante suyo, sólo se encuentran otros atacantes como Allan Saint Maximin (13M) y Alexis Vega (10M), mientras que el ex Chivas comparte el podio con Ángel Correa de Tigres UANL.

¿Quién es el jugador más caro de Chivas?

En la actual plantilla del Guadalajara, el futbolista mejor valuado es Efraín Álvarez, con un coste de 6,5 millones de dólares. Unos escalones más abajo se encuentran los seleccionados nacionales, Roberto Alvarado y Raúl Rangel.