El Guadalajara no para de moverse de la mejor manera en el mercado de pases de invierno debido a que busca jugadores de jerarquía para marcar la diferencia. En medio de este contexto dan a conocer que Brian Gutiérrez llega mañana a Guadalajara para realizar pruebas médicas y físicas para firmar luego su contrato con el Rebaño Sagrado. Se espera que sea anunciado como jugador antes del inicio de la pretemporada.

El primer gesto de resiliencia que mostró el Guadalajara fue con Javier Mier y Alejandro Manzo debido a que ni bien se consumó la eliminación a manos de Cruz Azul se comenzó a trabajar en los fichajes y bajas del equipo.

La semana pasada César Luis Merlo reveló que Chivas daba uno de los golpes en el mercado de pases porque había llegado a un acuerdo con Chicago Fire para fichar a Brian Gutiérrez. Por otro lado, en las últimas horas se dio a conocer que el futbolista llegará mañana a la Perla Tapatía y se espera que firme su contrato.

Brian Gutiérrez será nuevo jugador de Chivas para el Clausura 2026. (Foto: GETTY)

“Ya está confirmado el tema de Brian Gutiérrez. Mañana estará llegando a Guadalajara. (…) para todos los que están esperando verlo enfundado con la casaca de Chivas el día de mañana estará arribando mañana viernes a la ciudad de Guadalajara. Su arribo será mañana a la mañana y desde ahí se lo llevarán a hacer la pruebas físicas y médicas para que luego su fichaje se pueda anunciar dentro de los próximos días, pero tendría que ser antes de que arranque la pretemporada el próximo lunes”, reveló Jesús Bernal en su canal de YouTube.

¿Qué contrato va a firmar Brian Gutiérrez con Chivas?

Según lo informado por César Luis Merlo, Chivas logró llegar a un acuerdo para que Brian Gutiérrez firme un contrato por cuatro años más la opción de uno más. Según diversos reportes el Guadalajara pagará más de 4.5 millones de dólares a Chicago Fire por la ficha del jugador.