La Liga MX aprobó una serie de ajustes rumbo a la Liguilla del Clausura 2026 por la anticipada concentración de la Selección Mexicana para el Mundial. Los futbolistas convocados deberán reportar antes de que termine el torneo, por lo que no podrán disputar la fase final. Para mitigar ese impacto, los dueños acordaron una medida especial: permitir hasta nueve No Formados en México en cancha durante la Liguilla, en vez de los siete de siempre.

El cambio, sin embargo, no servirá a todos por igual. Para la mayoría de los equipos, la ampliación del cupo extranjero será un alivio ante la salida de sus seleccionados. Pero en el caso de Chivas, que compite solo con talento mexicano, el panorama no se mueve. Mientras los rivales ganan margen para ajustar su once en plena Liguilla, el Rebaño deberá encarar el cierre del torneo con su plantilla habitual, sin esa ventana de maniobra.

El tema toma fuerza porque el Guadalajara también podría perder algunos jugadores si son llamados por Javier Aguirre para la concentración mundialista. En otros clubes, la regla permite cubrir esas ausencias con extranjeros; en Chivas, simplemente habrá que reorganizar lo que ya se tiene. En una fase final que suele volverse más exigente, la profundidad de plantilla será un factor clave.

Y aunque la medida es temporal y pensada exclusivamente para atender las necesidades de la Selección, su impacto no será parejo. Para Chivas, la Liguilla se jugará con un margen más reducido: sin algunos futbolistas importantes y sin la posibilidad de sumar extranjeros como sí harán la mayoría de los contendientes.

Posibles convocados de Chivas al Mundial 2026