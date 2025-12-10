Este miércoles, el equipo de Chivas Femenil hizo oficial por medio de redes sociales la contratación de Mayra Pelayo de cara al Torneo Clausura 2026 tras llegar a un acuerdo con Xolas de Tijuana.

“Chivas Femenil apunta a superar lo hecho en el 2025 y para ello la Dirección Deportiva ha cerrado la incorporación de una experimentada mediocampista, ya que Mayra Pelayo se viste de Rojiblanca y pondrá al servicio del equipo toda su calidad a partir del Clausura 2026“, se lee en el comunicado.

Cabe mencionar que la futbolista de 28 años de edad se caracteriza por tener una educada pierna derecha que le permite hacer diferencia a balón parado y a esto hay que sumarle su gran técnica individual.

Las primeras palabras de Mayra Pelayo como futbolista de Chivas Femenil

“Me he sentido muy emocionada en venir. Me han recibido de una manera que literal me ha explotado la mente. Emocionada, ansiosa, nerviosa, pero al final contenta de estar aquí“, mencionó para Chivas TV.

Destacar que Mayra Pelayo es Seleccionada Mexicana y apenas estuvo nominada al Premio Marta al mejor gol de 2024 debido al tanto que hizo en la victoria del TRI Femenil frente a Estados Unidos en la Copa Oro W de ese año.

¿En qué equipos de la Liga MX Femenil ha jugado Mayra Pelayo?