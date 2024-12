La directiva de Chivas sigue trabajando fuerte en la búsqueda y contratación de refuerzos para el próximo Clausura 2025, en donde todos los esfuerzos de los altos mandos rojiblancos estarían puestos en Orbelín Pineda y Luis Chávez, en donde el segundo ya habría dado una respuesta final.

El Guadalajara ha comenzado con conversaciones con el entorno del mediocampista mexicano que milita en el Dinamo de Moscú para saber si existe interés de su parte de regresar a la Liga MX con la camiseta rojiblanca, en donde en caso de recibir una respuesta positiva, los altos mandos del Rebaño entablarían negociaciones formales con el conjunto ruso.

Sin embargo, la respuesta del mediocampista habría sido expresada recientemente hacia la directiva del chiverío, en donde Luis Chávez habría rechazado la propuesta rojiblanca para mantenerse en la otra parte del mundo, para seguir cumpliendo sus sueños.

“Luis está muy bien en el Dinamo en Rusia. Es muy respetado, querido por los fans y él está pleno y a gusto”, explicó el reportero de ESPN, Jesús Bernal, a través de su canal de YouTube, en donde detalló que esa es la respuesta que recibió del entorno cercano del futbolista.

¿Chivas puede obligar a Luis Chávez con el pago de su cláusula de rescisión?

La realidad es que el Guadalajara puede llegar a un acuerdo con el conjunto del Dinamo de Moscú; sin embargo, si el jugador no tiene deseos de abandonar a la escuadra rusa, no procederá la transferencia, es por eso que el primer acercamiento se realizó con el futbolista y no directamente con el club.