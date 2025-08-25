Las Chivas de Guadalajara aún no logran levantar cabeza en el Apertura 2025 de la Liga MX. Después de una victoria, un empate y tres derrotas, el Rebaño Sagrado necesita escalar en la tabla de posiciones para no quedar relegado. Al menos, el empate contra Xolos le dio un aire más al entrenador Gabriel Milito.

El Rebaño ha jugado por debajo de sus posibilidades, al menos desde los resultados, ya que desde el juego ha superado a todos sus rivales en este certamen. El próximo encuentro de las Chivas será este sábado ante Cruz Azul, en el Estadio Akron.

Piden por la suplencia de Luis Romo

Uno de los jugadores más importantes que tiene el Guadalajara es el experimentado Luis Romo, quien ha tenido un irregular inicio de semestre. Algunos fallos suyos le costaron caro al equipo y es por eso que en una encuesta realizada por Rebaño Pasión, la mayoría opinó que ya es momento de enviarlo a la banca y probar con nuevas variantes.

Encuesta Rebaño Pasión.

Hugo Camberos y Yael Padilla, olvidados por Milito

En los últimos partidos pareció quedar en claro que para Gabriel Milito, tanto Hugo Camberos como Yael Padilla no son prioridad. Ninguno vio minutos ante Xolos pese a que el equipo iba perdiendo. Y lo peor es que el panorama podría seguir así, ya que ambos elementos apuntan a jugar el Mundial Sub-20 y perderse tanto entrenamientos como partidos oficiales.

No hay ofertas por Gilberto Sepúlveda

El Tiba Sepúlveda es uno de los jugadores más cuestionados por la afición, que en los últimos días se ilusionó con su posible salida. Se habló se un interés de Cruz Azul ante la posible partida de Gonzalo Piovi al Inter Miami, pero el periodista César Huerta confirmó que no hubo ninguna oferta por el marcador central rojiblanco, que sin dudas debe levantar su nivel.