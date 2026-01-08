Chivas y Pachuca se reportan listos para encarar su compromiso que marcará sus debuts en el Clausura 2026, en donde el cancerbero de la escuadra hidalguense, Carlos Moreno, demostró su plena confianza en poder salir con el botín de tres puntos de la cancha del Estadio Akron.

Con una postura respetuosa, el guardameta de los Tuzos se mantiene convencido en el trabajo que están desempeñando bajo las órdenes de Esteban Solari, por lo que confía en que podrán dar la sorpresa en la casa del Guadalajara.

“Sabemos que este torneo va a ser más rápido, atípico, entonces queremos empezar bien, pisando fuerte desde la fecha 1 y qué mejor que en un escenario como contra Chivas.

“Complicado. Nos tocó enfrentarlos en la recta final del torneo pasado, entonces tenemos fresco lo que proponen. Estamos forjando las armas para contrarrestarlos y ir a pararnos para ganar. Sabemos que los puntos de la jornada 1 y la 17 valen lo mismo. Queremos empezar bien y cosechando puntos.

“El técnico es el mismo, su base es la misma. Esperamos a un Chivas muy parecido, intenso y que propone muchos mano a mano, que presiona en todas las partes de la cancha. Estamos preparando para afrontarlo y ser agresivos, en esos mano a mano que proponen, salir victoriosos. Si salimos enchufados, sin importar si de local o visitante, a Pachuca le va a ir bien“, declaró el guardameta en palabras para Telemundo Deportes.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Pachuca por el Clausura 2026?

El choque entre rojiblancos e hidalguenses se llevará a cabo el próximo sábado 10 de enero en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.