Chivas es un equipo que está apostando fuerte por el talento de jugadores jóvenes, por lo que estaría a punto de cerrar una nueva negociación con el conjunto de Pachuca para asegurar la permanencia de Sergio Aguayo durante los próximos años.

El delantero que brilló en el Tapatío durante el semestre anterior llegó a préstamo procedente de los Tuzos, encontrando regularidad en la filial rojiblanca, llamando la atención del entrenador Gabriel Milito quien decidió sumarlo al primer equipo para este pretemporada.

Sin embargo, el especialista en los mercados de fichajes, Jon Barbon, reveló que el Guadalajara decidió hacer válida la opción de compra por Sergio Aguayo, por lo que su continuidad en el redil estaría garantizada.

“Chivas hará válida la opción de compra por Sergio Aguayo. El delantero pertenece a los Tuzos del Pachuca, pero el Rebaño ya tomó la decisión de quedarse con el jugador de manera definitiva.

“Movimiento confirmado, Aguayo continuará defendiendo los colores rojiblancos tras cumplir con las condiciones acordadas. Chivas asegura a un delantero joven con proyección y conocimiento del club“, escribió el insider en su cuenta de X.

Sergio Aguayo tuvo brillante pretemporada con Chivas

El delantero fue integrado a los trabajos de pretemporada del primer equipo bajo la tutela de Gabriel Milito, quien le fue otorgando algunas oportunidades que supo aprovechar el juvenil artillero, quien anotó un gol contra Irapuato y otro más contra Leones Negros.