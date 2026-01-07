Es un hecho, Chivas ya no toma en cuenta a Alan Pulido como jugador para el próximo Clausura 2026, por lo que la novela sobre el futuro del delantero de 34 años sigue sumando nuevos capítulos, en donde en esta ocasión se generó confusión entre aficionados rojiblancos por una fotografía que circuló en redes sociales.

Desde el comienzo de la pretemporada, el Guadalajara dejó en claro que había varios futbolistas que no entraban en planes para el torneo que está por arrancar, por lo que la directiva comenzó a buscarles acomodo a todos esos elementos, entre los que destacaban Alan Mozo, Érick Gutiérrez y Puligol.

Después de semanas de dimes y diretes, se generó una nueva confusión entre los seguidores del chiverío debido a que Alan Pulido compartió una fotografía en donde aparece entrenando en Verde Valle con la indumentaria del conjunto rojiblanco.

Sin embargo, la realidad es que el atacante sigue sin ser contemplado en el esquema de Gabriel Milito, por lo que permanece entrenando por separado en lo que se define su futuro, ya que el jugador no estaría buscando acomodo en otro club y el Guadalajara no ha podido acomodarlo por su edad, bajo nivel y alto salario.

Chivas buscaría rescindirle el contrato

Han comenzado a surgir rumores de que la directiva del Guadalajara estaría dispuesta a dar por terminada, de forma anticipada, su relación laboral con el delantero, pagándole lo que resta de contrato para librarse de su carta cuanto antes.

¿Quiénes serán los delanteros de Chivas para el Clausura 2026?

El Guadalajara ya planificó su plantel para el torneo que está por comenzar, en donde decidieron darle el voto de confianza a Armando González, quien será cobijado por Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, además de que Sergio Aguayo sería el canterano que subirá al primer equipo.