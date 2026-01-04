La cantera de Chivas sigue tratando de poner en predicamentos a Gabriel Milito a través de buenas actuaciones en esta pretemporada, en donde uno de los más destacados ha sido el delantero Sergio Aguayo quien anotó el segundo gol de la tarde para el Rebaño frente a Leones Negros.

El atacante tuvo una tarde llena de esfuerzo y sacrificio, en donde inclusive en el primer tiempo desaprovechó una muy clara tras un servicio de Hugo Camberos por la banda derecha, impactando de mala forma la redonda y mandándola por encima de la portería universitaria.

Sin embargo, su revancha la tuvo en el segundo tiempo cuando un zaguero de los melenudos se atoró con la pelota entre las piernas en un intento de salida, dejando la pelota a merced de Aguayo que definió a primer poste para sellar la remontada rojiblanca.

Hay que recordar que el juvenil artillero también marcó un gol en el triunfo del Guadalajara frente al Irapuato de la semana pasada tras una importante diagonal de Ricardo Marín.