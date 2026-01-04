Gabriel Milito decidió que el tercer y último partido de pretemporada rumbo al Clausura 2026 fuera aprovechado por sus futbolistas de fuerzas básicas para el choque contra Leones Negros; sin embargo, fueron sorprendidos por un viejo conocido.

Jesús Brígido era una de las promesas más fuertes que tenía la directiva del Guadalajara desde hace algunos años, por lo que Veljko Paunovic lo impulsó junto a Yael Padilla y Raúl Martínez; sin embargo, no pudo consolidarse y terminó saliendo del redil.

Ahora, el canterano rojiblanco encontró cabida en la escuadra de Leones Negros tras fracasar con el Pachuca, en donde está retomando su mejor versión futbolística y lo demostró en plena pretemporada cuando al arranque del partido recibió una pelota filtrada y definió sobre Óscar Whalley.

¿Por qué se fue Jesús Brígido de Chivas?

La realidad es que oficialmente se ha mencionado que todo se debió a la baja de juego del futbolista; sin embargo, versiones extraoficiales asegurarían que además de eso se habría tratado de un problema de actitud, por lo que decidieron buscarle acomodo fuera del redil.