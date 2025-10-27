Hacia mediados de 2023, el entrenador serbio, Veljko Paunovic, buscó en la cantera rojiblanca jugadores que le pudieran ser útiles para el primer equipo de Chivas. Uno de los más destacados fue el extremo zurdo, Jesús Brígido, quien traía actuaciones decisivas con el Tapatío en la Liga de Expansión: marcó un gol en semifinales de Liguilla frente a Atlante y un doblete en la final contra Atlético Morelia.

Tras aquellos rendimientos, Brígido subió al primer equipo y su inicio no pudo ser mejor: un gol contra Necaxa parecía ratificarlo como una interesante pieza de recambio. Sin embargo, poco a poco el brillo del canterano rojiblanco se fue apagando y dejó de ser opción. El regreso a los equipos juveniles no le sentó bien y allí tampoco pudo recuperar su nivel.

Poco más de un año después de su debut en https://chivaspasion.bolavip.com/ligamxLiga MX, la situación de Brígido era completamente distinta: tuvo que salir cedido al San Antonio FC, equipo de la USL Championship, Segunda División de Estados Unidos. Aunque sumó minutos, su impacto tampoco fue destacado y debió regresar a las filas rojiblancas, donde ya había perdido demasiado terreno.

Lo que siguió fue probar suerte en una de las mejores canteras de México, como lo es Pachuca. Con los Tuzos, el juvenil jugó en la categoría Sub-23 y llegó a disputar tres partidos con el primer equipo, todo esto en el primer semestre de 2025. Las cosas no cambiaron y a sus 24 años, Brígido decidió volver a comenzar desde la Liga de Expansión MX.

El presente de Jesús Brígido en Leones Negros

Para este Apertura 2025, Brígido recaló en las filas de Leones Negros, equipo que milita en la Liga de Expansión. Al menos, después de tanto tiempo, el canterano de Chivas ha vuelto a jugar con regularidad: ya participó de diez partidos en este torneo, aunque en las últimas semanas perdió la titularidad y ha quedado relegado a la banca, por lo que el ex rojiblanco deberá reaccionar a tiempo para no dejar pasar una nueva oportunidad de relanzar su carrera.