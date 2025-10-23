En los últimos años, las Chivas de Guadalajara han prestado mucha atención a la captación de talentos jóvenes, para ficharlos y que terminen de desarrollarse en la Cantera Rojiblanca. Una de las apuestas fue la de un delantero muy prometedor, que brillaba nada menos que con el Atlas, los grandes rivales.

El futbolista en cuestión es Daniel Cervantes, quien supo ser una de las grandes figuras en la categoría Sub-23 del Atlas. Con los Zorros hasta llegó a debutar de manera oficial allá por 2022, en un partido de Leagues Cup. Sin embargo, no volvió a ser contemplado para el primer equipo y decidió marcharse.

Con la ilusión de completar su desarrollo en una cantera de primer nivel, Cervantes aceptó el desafío de reforzar a las Chivas. Sus rendimientos fueron aceptables: llegó a convertir ocho goles en 27 partidos con la Sub-23, además de ver participación y marcar un gol con el Tapatío en la Liga de Expansión MX, ante Cancún. Sin embargo, en el último mercado se dio a conocer su salida rumbo al Irapuato, mismo equipo en el que milita Benjamín Sánchez.

En este Apertura 2025, Cervantes intenta abrirse paso en el ascenso de la Liga MX. No hay detalles acerca de si su ficha sigue perteneciendo al Rebaño, pero lo cierto es que su presente no es bueno: apenas jugó cuatro partidos, en todos ingresando para los minutos finales, y ahora lleva cuatro juegos sin entrar en la convocatoria.

Los otros canteranos que llegaron de Atlas a Chivas

El caso de Daniel Cervantes no es el único de un Atlas pasando a vestir la playera rojiblanca. La misma situación se dio con Luis Egurrola y Jorge Guzmán, dos elementos que sí forman parte del Tapatío en la actualidad.