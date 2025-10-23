Durante la pretemporada llevada a cabo por Chivas apenas llegó Gabriel Milito, varios juveniles tuvieron la oportunidad de mostrarse con el primer equipo. Uno de ellos, Uziel García, venía de ser campeón con el Tapatío y a sus 24 años necesitaba dar el próximo paso en su carrera. Finalmente no fue contemplado por el Rebaño y se marchó al Atlético Morelia.

Incluso, Uziel García llegó a marcar un gol en aquella pretemporada con Chivas: desde afuera del área, ante León. Milito lo utilizó como carrilero ante la ausencia de Bryan González, quien se encontraba con Pachuca en el Mundial de Clubes. Su posición original era la de central izquierdo, aunque también podía desempeñarse como lateral.

Lo cierto es que García, quien ya debutó en Liga MX con la playera de San Luis, aceptó bajar un escalón para jugar en Atlético Morelia, donde poco a poco se ha ganado su lugar. Y este fin de semana se dio el lujo de marcar su primer gol con los Canarios, gracias a un excelso remate.

Pese a que su perfil es el zurdo, Uziel recibió un tiro de esquina en el segundo poste y sin controlar, cómo venía, sacó un derechazo furibundo al primer poste, imposible para el portero. De esa manera selló la goleada por 3-0 ante Irapuato.

Lo sufrió Benja Sánchez, otro ex del Tapatío

Quien vio en primera persona el gol de Uziel García fue nada menos que su ex compañero en el Tapatío, Benjamín Sánchez, quien también saliera de la institución en busca de nuevas oportunidades. En su caso, el delantero tuvo un buen comienzo con el Irapuato, pero ahora lleva cinco juegos sin convertir, aunque su equipo apunta a calificar a la Liguilla.