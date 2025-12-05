El Mundial de 2026 ya conoce a sus grupos después del sorteo realizado esta misma semana, y con ello también se confirmaron los rivales de la Selección Mexicana: Sudáfrica, Corea del Sur y el ganador del repechaje europeo que se disputará en marzo. En ese contexto, muchos futbolistas tricolores ya comienzan a ilusionarse con la posibilidad de debutar en la máxima fiesta del futbol, entre ellos el canterano rojiblanco Mateo Chávez.

En entrevista con Claro Sports, el actual jugador del AZ Alkmaar no pudo ocultar su emoción al conocer el destino mundialista del Tri, especialmente porque tiene prácticamente asegurado su lugar en la convocatoria y todo apunta a que estará presente en el Estadio Azteca el próximo 11 de julio, fecha de la inauguración.

Chávez explicó que su sueño mundialista comenzó desde su debut con México en el amistoso frente a Suiza, un momento que marcó un antes y un después en su carrera. El canterano admitió que sabe perfectamente que su presencia en la lista final depende de su nivel futbolístico y del esfuerzo que mantenga en los próximos meses.

“Mi Mundial comenzó desde que debuté en el amistoso contra Suiza. Sé que depende de mí, de mi desempeño como jugador lo que me llevará a estar en la inauguración del Mundial. No te puedo decir que no soñaba con jugar con un Mundial, pero aún así, ver estos eventos como el sorteo, un poco no me la creo, siempre lo vi como aficionado y ahora tengo la oportunidad de estar ahí.”

Además, compartió que aunque siempre imaginó la posibilidad de jugar un Mundial, todavía le cuesta asimilar que ahora forma parte de este proceso. Ver momentos como el sorteo, dijo, lo hace recordar que hasta hace poco los vivía únicamente como aficionado, y que hoy tiene la oportunidad real de estar en la Copa del Mundo.

Mateo Chávez necesita más regularidad antes del Mundial

Finalmente, el lateral mexicano reconoció que la regularidad en el AZ Alkmaar no ha sido la ideal, pues apenas ha disputado alrededor del 15% de los minutos posibles esta temporada. Por ello, comentó que deberá competir con mayor intensidad dentro del club para sumar más actividad y llegar al verano de 2026 en su mejor estado físico y futbolístico.