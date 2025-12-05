El sorteo del Mundial 2026 se llevó a cabo este viernes y definió que la Selección Mexicana enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y al rival proveniente del Repechaje europeo. Por lo tanto, los próximos seis meses serán de preparación total para el Tri, tanto en lo táctico como en la conformación de la lista final rumbo a la máxima fiesta mundialista.

En ese proceso, varios jugadores de Chivas también buscarán asegurar o ganarse de último momento un lugar en la convocatoria de Javier Aguirre. Además de Raúl Rangel, Luis Romo y Roberto Alvarado, quienes ya son habituales en el Tri, habrá que seguir de cerca qué otros futbolistas rojiblancos logran meterse en la pelea.

Efraín Álvarez podría regresar a Selección.

Aunque muchos piensan de inmediato en Armando González por su espectacular Apertura 2025, el propio delantero ha reconocido que será muy complicado competirle el puesto a Raúl Jiménez, Santiago Giménez o Germán Berterame, quien está teniendo una extraordinaria Liguilla con el Monterrey. Por más que se le desee, la convocatoria mundialista para la Hormiga se ve difícil.

En cambio, jugadores como Efraín Álvarez, Bryan González y Richard Ledezma sí podrían ganarse un boleto de último momento al Mundial. Los laterales del Tri —Jesús Gallardo, Kevin Álvarez y Jorge Sánchez— han dejado más dudas que certezas, y el desequilibrio que ofrece Efra es un recurso que la Selección no debería desaprovechar.

La Selección Mexicana volverá a tener actividad en la Fecha FIFA de marzo, donde enfrentará a Bélgica y Portugal. Ahí podría empezar a definirse quiénes serán los elegidos, y veremos si en los próximos tres meses más jugadores del Rebaño consiguen subirse al tren rumbo al Mundial.