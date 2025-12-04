Armando González se convirtió en campeón de goleo del Apertura 2025 de manera dramática, gracias al tanto que marcó en la última jornada frente a Monterrey. Ese rendimiento explosivo no solo lo consolidó como la nueva joya ofensiva del Guadalajara, sino que le abrió la puerta a su primer llamado oficial a la Selección Mexicana, perfilándolo como una de las grandes sorpresas rumbo al Mundial 2026.

Armando González debutó en la Selección Mexicana.

Con la Copa del Mundo tan cerca, la Hormiga parecía tener grandes posibilidades de ser considerado como el tercer delantero del Tri, por detrás de Raúl Jiménez y Santiago Giménez. Sin embargo, esta Liguilla, en la que además no pudo disputar la vuelta ante Cruz Azul y se quedó sin anotar, podría alejarlo definitivamente de su sueño mundialista.

La razón es clara: Germán Berterame, quien desde hace meses ocupa ese rol de “tercer delantero” en la Selección, está teniendo una Liguilla decisiva con Monterrey. Marcó el gol que eliminó al América y ahora, en la ida frente a Toluca, volvió a aparecer para poner contra las cuerdas a los actuales campeones. Estas actuaciones prácticamente le asegurarían su lugar en la lista final rumbo al Mundial.

Incluso, existe la posibilidad de que Berterame escale un puesto dentro de la jerarquía ofensiva del Tri. Esto se debe a que Santiago Giménez no atraviesa la temporada esperada en el Milan, acumulando una sequía goleadora que empeoró tras su lesión. Aunque Giménez es futbolista de total confianza para Javier Aguirre, su presente complica cada vez más su convocatoria, abriéndole la puerta al delantero de Rayados para tomar mayor protagonismo.

La Liguilla del Clausura 2026 se jugará sin Seleccionados Nacionales

Aun así, la posible ausencia de González en el Mundial sería una gran noticia para Chivas. La Liguilla del Clausura 2026 se disputará sin seleccionados nacionales, quienes deberán reportar antes para concentrarse rumbo al torneo. Esto significa que Gabriel Milito podrá contar con la Hormiga al 100% para buscar un nuevo título en el próximo torneo.