La afición de Chivas puede comenzar a estar tranquila de que tienen delantero garantizado para muchos años debido a que el especialista en mercado de fichajes, César Luis Merlo, ha revelado que hay un acuerdo cerrado entre la directiva del Rebaño y Armando González para su renovación de cara al Clausura 2026.

El canterano del Guadalajara se ganó a pulso su nuevo contrato debido al gran rendimiento que presumió durante todo el Apertura 2025 en donde se consolidó como el delantero titular rojiblanco, se convirtió en campeón de goleo y hasta se ganó su llamado a Selección Mexicana.

Es por eso que la directiva tapatía, junto con sus representantes, alcanzaron un acuerdo para extenderle su contrato por cinco años con una cláusula de rescisión europea que oscilaría los 15 millones de dólares, cifra que dejaría bien protegido al chiverío en caso de que alguien quiera arrebatarle a su joya.

“La negociación está completamente cerrada, se va a firmar de acá a 10 días. La negociación fue llevada adelante por Alejandro Manzo que es el hombre fuerte de Chivas.

“El trato fue cerrado entre las dos partes y la Hormiga va a firmar por cinco años más. Su contrato terminaba en diciembre del año que viene y hay dos temas que quiero ampliar: cláusula de rescisión y otro sobre qué puede pasar si llega una oferta.

“La cláusula es europea. Están terminando de ultimar detalles, que esto fue lo que más rispidez pudo generar entre las partes. La cláusula va a estar en el orden de los 15 millones de dólares, un número relativamente elevado. Chivas quedarían bastante bien cubiertos ante la posible embestida de un club europeo”, explicó el comunicador en una transmisión en YouTube.

¿Armando González puede salir este invierno rumbo a Europa?

“El jugador ha decidido que el próximo mercado de pases, no se va. Le pueden llegar ofertas, pero es una decisión tomada por el futbolista, su familia y la agencia que lo representa. La Hormiga quiere quedarse seis meses sí o sí en el Guadalajara, más allá de su agradecimiento con el club, esto tiene que ver con la posibilidad de ir al Mundial“, concluyó el periodista argentino.