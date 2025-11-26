Después de muchos años de intensa búsqueda, Chivas por fin ha encontrado a su centro delantero goleador que tanto había soñado en la figura de Armando González, por lo que la directiva no está dispuesta a correr riesgos de que se pueda marchar del redil como jugador libre.

Durante varias semanas se ha especulado mucho sobre la renovación de la Hormiga con el Guadalajara; sin embargo, los altos mandos del Rebaño que es encabezado por Amaury Vergara, ya habrían tomado una decisión para agilizar las negociaciones y alcanzar un acuerdo.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que los altos mandos rojiblancos quieren que Armando González esté cien por ciento concentrado en la Liguilla, por lo que las charlas de renovación se reiniciarán en cuanto concluya la participación del chiverío en el Apertura 2025.

“La directiva tiene un plan. No quieren que Armando González se distraiga durante la Liguilla con un tema que tenga que ver con negociaciones y cosas monetarias, con cosas contractuales. Para eso está el representante, pero no puede dar un paso sin avisar a su representado.

“Existe un escenario en el que sí podría darse la renovación en estos días, en caso de que todo fluya tan adecuadamente que no haya protestas por ninguno de los lados con las cláusulas y que todos digan ‘sí’, ‘eso nos satisface a todos’.

“La directiva ha planteado el ‘después’, para una fecha no específica, pero sí clara. Cuando termine la participación del Guadalajara en la presente Liguilla. Apenas termine la participación del Guadalajara, la directiva quiere poner manos a la obra para negociar, ya fuerte, la renovación de Armando González“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Qué le ofrece Chivas a Armando González para renovar?

“Hay una mejora sustancial de salario y también hay mejoras graduales pactadas de contrato que tienen que ver con consecución de objetivos, que tiene como finalidad proteger los intereses del Guadalajara.

“Guadalajara sí pretende poner sobre la mesa un contrato multianual. Si a Armando le interesa irse a Europa, si tiene una oferta o no muy pronto, el Guadalajara tiene la intención de poner sobre la mesa un pacto que vaya por lo menos de cuatro años con uno opcional“, concluyó el ya citado periodista.

¿Cuánto le queda de contrato actualmente a Armando González?

La realidad es que el tiempo no es un factor que presione en la directiva de Chivas, ya que la Hormiga tiene contrato vigente con el Guadalajara hasta diciembre del 2026, por lo que para que haya riesgo de que pueda marcharse libre o negociar con cualquier otro club, deberían llegar al verano del 2026 sin alcanzar un acuerdo, situación que la directiva rojiblanca quiere evitar a toda costa.