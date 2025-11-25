Armando González está teniendo un comienzo de carrera como futbolista profesional de ensueño debido a los múltiples logros que ha registrado desde su debut en 2024; sin embargo, Gabriel Milito no quiere que se conforme con lo que ha logrado hasta ahora.

La Hormiga no solamente se ha consolidado como el delantero titular del Guadalajara, sino que ya obtuvo un campeonato de goleo y hasta se ganó a pulso su llamado y debut con la Selección Mexicana, por lo que se están gestando grandes expectativas sobre el goleador rojiblanco.

Es por eso que Amaury Vergara le dio un obsequio simbólico frente a todo el plantel de Chivas, por lo que directivos, futbolistas y hasta cuerpo técnico le extendieron una felicitación al delantero, aunque una cámara captó el mensaje de Gabriel Milito.

Mientras el estratega lo felicitaba y le daba una palmada en el rostro, el timonel sudamericano le dijo: “Felicidades. Vamos por más”, dejándole claro a la Hormiga que no debe conformarse ni relajarse por lo obtenido hasta el día de hoy.

¿Cuántos goles tiene Armando González como profesional en Chivas?

La Hormiga debutó profesionalmente con el Guadalajara el 13 de enero del 2024 bajo la tutela de Fernando Gago frente a Santos Laguna, en donde poco a poco se ha ido ganando minutos con el chiverío, por lo que hasta el día de hoy ya presume 15 goles en Liga MX, además de un gol en Leagues Cup y uno más en Concachampions.