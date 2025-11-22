La carrera de un futbolista no solamente depende de lo que demuestre dentro del terreno de juego, sino también por el comportamiento que presuma fuera de la cancha, por lo que una diferencia de este futbolista con Javier Mier, actual Director Deportivo rojiblanco, le provocaría salir de la institución.

Raúl Martínez es uno de los jugadores que apuntaban a tener un futuro más prometedor de los canteranos del Guadalajara tras su debut con Veljko Paunovic en el Apertura 2023; sin embargo, poco a poco ha ido sido relegado a las categorías inferiores.

Sin embargo, el reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que hace unos años se suscitó un percance entre el defensor y Javier Mier, cuando el directivo estaba encargado de las Selecciones Menores, por lo que la relación entre ambos ha sido tensa dentro del chiverío.

“La salida de otros elementos como Raúl Martínez que no llevaba la gran relación con Javier Mier desde su etapa en Selecciones Menores. Rulas es un muchacho muy frontal, muy directo, y se cuenta que hubo alguna diferencia entre el jugador y Javier Mier.

“Cuando Mier llega a Chivas, Raúl Martínez sabía que no tendría muchas oportunidades“, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

Raúl Martínez protagonizó escándalo junto a Chicote y Alexis Vega

Previo a la recta final del Apertura 2023, se registró un acto de indisciplina en el plantel de Chivas durante una concentración en Toluca, en donde Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez estuvieron involucrados por supuestamente meter mujeres a las habitaciones. La directiva decidió liberar de las acusaciones al canterano debido al gran futuro que le visualizaban.