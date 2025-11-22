Gabriel Milito no solamente vino a traer una agradable idea futbolística para Chivas, sino que también trajo consigo unión dentro del vestidor rojiblanco, en donde se reveló el pacto que hicieron entre los futbolistas y el entrenador argentino para esta Liguilla del Apertura 2025.

Pese al terrible arranque de torneo que registró el conjunto rojiblanco, el Guadalajara demostró amor propio y corrigió el rumbo hasta meterse de manera directa a la Liguilla, en donde la unión entre todos habría sido la clave, por lo que nuevamente habrían realizado un acuerdo de cara a la Fase Final.

El reportero de As México, César Huerta, reveló que los jugadores le pidieron cuatro días de descanso al cuerpo técnico debido al extenso parón futbolístico que se registró por la Fecha FIFA y la semana de Play-In, en donde la petición fue aceptada por Gabriel Milito en donde les pidió una cosa a cambio: “partirse la madre”.

“El equipo, desde hace unas semanas, está muy unido y se unió alrededor de la figura de Gabriel Milito. Hubo una etapa al arranque del torneo, cuando los resultaban no daban, en donde el puesto de Milito estuvo en peligro por cuestión mediática, pero los jugadores estaban con el entrenador. En aquel momento hicieron el compromiso de no hacer caso a la presión externa y centrarse en lo que el técnico llamó las 8 Finales que estaban por delante.

“Luego, con la calificación directa a la Liguilla vino un nuevo pacto, un nuevo compromiso entre jugadores, técnico e incluso la directiva. Llamó la atención que durante este lapso de 19 días sin actividad, no se acordaron amistosos y que se le dieran cuatro días de minivacaciones.

“Los cuatro días de descanso fueron por petición del plantel, una negociación entre los jugadores y el técnico, con la directiva plenamente enterada de esto. ¿A qué se comprometen? A partirse la madre (…) Me decían que lo que más argumentaban era el descanso mental”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuándo se jugarían los duelos entre Chivas y Cruz Azul?

A falta de que se definan las series de Play-In, todo apuntaría a que el Guadalajara contra Cruz Azul se dispute el jueves 27 en el Estadio Akron y la Vuelta el domingo 30 de noviembre en la cancha del Estadio Olímpico Universitario.