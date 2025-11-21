La gestión de Amaury Vergara no ha sido capaz de entregar un título al primer equipo de Chivas; sin embargo, ha sido muy exitosa en otros aspectos, principalmente económicos, por lo que se habría confirmado la aparición de un nuevo socio comercial con la escuadra rojiblanca.

Durante años recientes, varias marcas han comenzado a aliarse con el Guadalajara, entregándole varios millones de dólares al conjunto rojiblanco, consolidándolo como el equipo que genera más dinero en toda la Liga MX.

Es por eso que el reportero de Claro Sports, José María Garrido, confirmó que la marca de electrónica, Samsung, ya tiene un acuerdo para anunciarse en el jersey del chiverío a partir del próximo torneo, en donde además de dinero, le aportarían pantallas al Estadio Akron por este acuerdo.

“Llega un nuevo patrocinio al Guadalajara, que viene a aportar en su mayoría en especie. En este caso se trata de la marca Samsung, la marca asiática que viene a aportar con dinero y especie.

“¿Cuál es el trato? Chivas va a portar en una manga, porque en la otra ya está GNP, pero en 2026 va a llegar la marca Samsung, que va a pagar un millón de dólares.

“De entrada, Samsung hubo cambios importantes en el Estadio Akron (…) Se pusieron pantallas nuevas, pantallas jumbo en la que la gente de Chivas ha trabajado para ajustarlas. También van a proveer pantallas nuevas dentro del Estadio Akron”, explicó el comunicador en su canal de YouTube.

¿Cuáles son las nuevas marcas que podrían aliarse a Chivas en 2026?

La realidad es que solamente hay registro de que el Guadalajara estaría en conversaciones con los directivos de la marca Nike para aliarse a partir del verano del 2026 para reemplazar a Puma; sin embargo, eso se definirá hasta el mes de diciembre.