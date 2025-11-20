El mercado de fichajes está por arrancar dentro de la Liga MX debido a que varios clubes están quedando eliminados, por lo que la directiva de Chivas estaría moviéndose para tratar de concretar algunas incorporaciones de cara al Clausura 2026 en posiciones específicas.

Durante las semanas recientes se ha especulado que el entrenador Gabriel Milito habría decidido darle salida a varios de los jugadores para el próximo torneo debido a cuestiones contractuales e inclusive, por cuestiones meramente tácticas, ya que algunos elementos no estarían desempeñando adecuadamente las funciones que les asigna el argentino.

Algunos de los futbolistas que tendrían un pie fuera del Guadalajara para el próximo torneo sería Chicharito, Alan Pulido, Isaác Brizuela, entre otros, por lo que la directiva rojiblanca tendría la posibilidad de ahorrarse fuertes cantidades de dinero por los salarios que no pagarían a partir de enero del 2026.

Según datos del portal especializado, Salary Sport, con la salida de Chicharito, Alan Pulido, Isaác Brizuela, Gilberto Sepúlveda, Cade Cowell, Alan Mozo, Luis Olivas y Leonardo Sepúlveda, la directiva rojiblanca podría ahorrarse arriba de 90 millones de pesos en el año.

JUGADOR DINERO ANUAL (PESOS) Chicharito Hernández 20 millones 12 mil 720 Alan Pulido 13 millones 580 mil 60 pesos Isaác Brizuela 10 millones 149 mil 308 Gilberto Sepúlveda 15 millones 724 mil 280 Alan Mozo 18 millones 583 mil 240 Cade Cowell 6 millones 289 mil 712 Luis Olivas 7 millones 147 mil 400 Leonardo Sepúlveda 214 mil 422 TOTAL: 91 millones 701 mil 142 Datos según la página Salary Sport

¿Hay más jugadores que podrían salir del Guadalajara en 2026?

Aunque no hay una lista oficial de jugadores transferibles del plantel del chiverío, se especula que además de los ya mencionados existiría la probabilidad de que otros elementos puedan abandonar el redil como Eduardo García, Raúl Martínez, Teun Wilke o Yael Padilla.