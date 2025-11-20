El mercado de fichajes está por arrancar dentro de la Liga MX debido a que varios clubes están quedando eliminados, por lo que la directiva de Chivas estaría moviéndose para tratar de concretar algunas incorporaciones de cara al Clausura 2026 en posiciones específicas.

Durante las semanas recientes se ha especulado que el entrenador Gabriel Milito habría decidido darle salida a varios de los jugadores para el próximo torneo debido a cuestiones contractuales e inclusive, por cuestiones meramente tácticas, ya que algunos elementos no estarían desempeñando adecuadamente las funciones que les asigna el argentino.

Algunos de los futbolistas que tendrían un pie fuera del Guadalajara para el próximo torneo sería Chicharito, Alan Pulido, Isaác Brizuela, entre otros, por lo que la directiva rojiblanca tendría la posibilidad de ahorrarse fuertes cantidades de dinero por los salarios que no pagarían a partir de enero del 2026.

Según datos del portal especializado, Salary Sport, con la salida de Chicharito, Alan Pulido, Isaác Brizuela, Gilberto Sepúlveda, Cade Cowell, Alan Mozo, Luis Olivas y Leonardo Sepúlveda, la directiva rojiblanca podría ahorrarse arriba de 90 millones de pesos en el año.

JUGADORDINERO ANUAL (PESOS)
Chicharito Hernández20 millones 12 mil 720
Alan Pulido13 millones 580 mil 60 pesos
Isaác Brizuela10 millones 149 mil 308
Gilberto Sepúlveda15 millones 724 mil 280
Alan Mozo18 millones 583 mil 240
Cade Cowell6 millones 289 mil 712
Luis Olivas7 millones 147 mil 400
Leonardo Sepúlveda214 mil 422
TOTAL:91 millones 701 mil 142
Datos según la página Salary Sport

¿Hay más jugadores que podrían salir del Guadalajara en 2026?

Aunque no hay una lista oficial de jugadores transferibles del plantel del chiverío, se especula que además de los ya mencionados existiría la probabilidad de que otros elementos puedan abandonar el redil como Eduardo García, Raúl Martínez, Teun Wilke o Yael Padilla.