El Guadalajara inicia esta tarde noche su primer duelo amistoso de cara al Clausura 2026 cuando enfrente a Irapuato en el Estadio Sergio León Chávez. En medio de este contexto afirman la que directiva de Chivas no sacaría un billete más por fichajes para el siguiente torneo.

No hay dudas de que la directiva rojiblanca ha dado de qué hablar por el tipo de mercado de pases que llevó adelante. Especialmente en verano cuando llegaron Diego Campillo, Bryan González, Efraín Álvarez y Richard Ledezma y rindieron.

Para el Clausura 2026 el Guadalajara decidió contratar a Ángel Sepúlveda y Brian Gutiérrez para el siguiente campeonato. A su vez, se hablaba de que podría darse la llegada de un defensa para reforzar la última línea rojiblanca.

Ángel Sepúlveda fue uno de los dos refuerzos que llegó a Chivas. (Foto: CHIVAS)

Sin embargo, Jesús Bernal señaló que todo indica que Chivas se queda con los fichajes que cerró y que no llegará nadie más. “Es una posibilidad muy grande que el equipo permanezca cómo está y solo llegaría un refuerzo si hay una necesidad que se detecte en estos momentos o si aparece una oportunidad. La lógica indicaría que se queden como están”, reveló el periodista de ESPN en su canal de YouTube.

¿Qué futbolistas sonaron para llegar a Chivas?

Como se sabe Chivas buscaba un defensa central para el Clausura 2026 y todo indica que el refuerzo en esa posición se daría con Francisco Méndez. De todas maneras, para reforzar esta posición han sonado Eduardo Águila, Víctor Guzmán, Jesús Angulo, Juan Sánchez Purata y Daniel Aceves.