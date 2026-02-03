Todo el mundo no para de hablar del gran momento que vive Chivas en el Clausura 2026 debido a que se mantiene primero e invicto en la tabla de posiciones. En medio de este contexto, sale a la luz una revelación que nadie esperaba de Javier Mier quien explicó por qué mantuvieron a Gabriel Milito en el Guadalajara cuando los resultados no se daban ante los rivales más accesibles de la Liga MX.

Mientras todos los anti-Chivas se quejaban por el calendario, el Rebaño Sagrado hacía lo suyo y ganó todos los partidos que enfrentó. A su vez, nueve de los doce puntos obtenidos fueron ante rivales duros que siempre pelean por un lugar en el Play-in o el famoso sexto lugar del campeonato de cinco que muchos afirman que hay.

Gran responsable de estos logros es sin duda Gabriel Milito quien logró acomodar a unas Chivas para que sean competitivas. En medio de este contexto, Javier Mier reveló por qué decidieron mantenerlo cuando los resultados no se daban en el inicio del Apertura 2025 tras caer con equipos que eran menores en los papeles.

Gabriel Milito clave en este inicio de Chivas. (Foto: IMAGO7)

“Se generan muchas cosas alrededor de Chivas y en ese momento, conforme fue avanzando y que no se encontraban los resultados, internamente teníamos muy claro a lo que buscábamos. Internamente estábamos muy fuertes lo hablamos aquí Y una palabra muy importante fue equilibrio y estabilidad”, expresó el director deportivo en Orbita Deportiva TV.

Javier Mier reveló por qué decidieron ir por Gabriel Milito

En la misma entrevista, Javier Mier comentó por qué decidieron apostar por Gabriel MIlito para que dirija a Chivas. “Hubo una conexión muy buena, le gustó mucho y evidentemente sabía perfectamente lo que significaba Chivas. El modelo de juego que nosotros hablábamos con él, el potencial a los jóvenes, que le gusta mucho, que tuviéramos un estilo del juego, que tuviéramos una forma que no importaba si fuera de local o visitante que fuéramos ordenados”, reveló.

Y añadió: “Evidentemente hubo una conexión muy importante. También lo mencioné en esa conferencia, más bien cuando lo presentamos, de los valores de los valores que representan esta institución y creo que Gabi en esa parte empatamos muchísimo con los valores que él tiene porque en esta institución no solamente es ganar sino cómo ganamos y con base a los valores que representa este escudo”.