Uno de los jugadores que no para de destacarse de la mejor manera en el Clausura 2026 es sin duda Armando González porque viene de ser campeón de goleo en el Apertura 2025 y es el actual goleador del Rebaño Sagrado. En medio de este contexto, dan a conocer que la Hormiga González no solo va siempre a los Tacos de Fermín siempre que el Guadalajara es local, sino que además come lo que le da el nutricionista del club. ¿Más profesional que Alexis Vega y la Chofis López?

No hay dudas de que el atacante rojiblanco es la sensación del Guadalajara debido a que es el futbolista a marcar por los rivales. Tras cuatro partidos, el canterano lleva anotados tres goles, ante Pachuca, Querétaro y Atlético de San Luis, y podría haberse ido con alguna diana más si calibrar mejor su puntería.

Otro de los motivos por los que es noticia Armando González es por su humildad para acompañar a su familia a los Tacos Fermín. Sin embargo, José María Garrido reveló en Legión Tapatía un chisme que nadie sabía sobre la actitud del futbolista de Chivas en ese establecimiento.

Hormiga González salió a comer tacos tras convertirle al Querétaro.

“Si valdría la pena aclarar que el muchacho cuando va en cada partido de local de Chivas va con su familia. En el video parece que está destapando un refresco y le da un trago, pero resulta que Hormiga llega con un plato de desechables, el que le da la gente del Guadalajara. El que Juanrra le prepara justamente a cada jugador (…) Hormiga no llega a comer tacos. Él llega a comerse lo que le dan de cenar del club. Eso es lo que me contaban. Entonces aparece esta situación, en un lugar de tacos y tu piensas que se está comiendo un taco. Ni un refresco”, reveló Chema junto a Jesús Bernal.

¿Armando González llegará a jugar el Mundial 2026 con la Selección Mexicana?

Su gran momento en Chivas llevó a Armando González a ser convocado a la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, todo indica que el futbolista rojiblanco no será tenido en cuenta debido a que el Vasco Aguirre tiene como su tercer atacante a Germán Berterame.