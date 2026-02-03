Alan Mozo fue uno de los jugadores cuya salida fue prioridad para la directiva de Chivas, junto con Erick Gutiérrez y Alan Pulido. A diferencia de los otros casos, el lateral derecho fue más abierto a dejar el club y actualmente ya se encuentra en Pachuca, aunque su llegada se dio en calidad de préstamo por un año. Su continuidad con los Tuzos dependerá tanto de su rendimiento como de la decisión final de la directiva hidalguense.

Sin embargo, todo parece indicar que Mozo ya empieza a pensar en su futuro, consciente de que su regreso a Chivas luce poco probable. Con Richard Ledezma completamente consolidado como dueño de la lateral derecha en el proyecto de Gabriel Milito, el propio Mozo ha comenzado a mandar señales sobre dónde le gustaría jugar una vez que termine su préstamo: Pumas.

Alan Mozo se despdidió de Chivas

En entrevista para Récord, Alan Mozo dejó en claro su cariño por los Pumas y aseguró que estaría abierto a volver si en algún momento lo buscan. No solo recordó que es canterano del club universitario, sino que también destacó su vínculo familiar con la UNAM, un factor que lo hace sentirse especialmente cercano a la institución y que mantiene viva la posibilidad de un regreso.

“Yo con Pumas siempre voy a estar agradecido. Mis papás estudiaron en la Universidad, ahí se conocieron y ahí nació el amor. La verdad que mi historia con Pumas lleva mucho más tiempo, desde antes de que yo naciera. Fue mi casa y yo siempre voy a estar dispuesto a regresar a donde crecí, donde me dieron la oportunidad de cumplir mi sueño. Mi cabeza está en Pachuca y mi presente es aquí, pero siempre, si Pumas llama yo siempre voy a estar abierto a la oportunidad de ir”, confesó en la entrevista.

Eso sí, Mozo fue muy claro y profesional al señalar que actualmente es jugador del Pachuca y que está comprometido al 100% con los Tuzos. Dejó en claro que cualquier tema sobre Pumas es mera especulación por ahora, aunque todo indica que él mismo da por cerrado su ciclo con Chivas y ya comienza a visualizar el siguiente paso de su carrera lejos del Guadalajara.

Alan Mozo estuvo cerca de volver a Pumas, pero Pachuca se adelantó

El regreso de Alan Mozo a Pumas no es una idea nueva. El lateral derecho sí estuvo en el radar universitario para el Clausura 2026, pero no se logró un acuerdo final para concretar su fichaje, siendo su salario uno de los principales obstáculos. Ante ese escenario, Pachuca fue el club que se adelantó y apostó por Mozo, aunque todo indica que se perderá el resto del torneo debido a una grave lesión.