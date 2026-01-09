Alan Mozo se convirtió en uno de los jugadores más queridos de la afición de Chivas por sus constantes muestras de amor por los colores rojiblancos; sin embargo, la directiva y el cuerpo técnico de Gabriel Milito decidieron que su ciclo se había terminado y le buscaron salida para este Clausura 2026.

Después de algunas semanas de incertidumbre, el lateral alcanzó un acuerdo para marcharse a préstamo al Pachuca; sin embargo, el ahora futbolista de los Tuzos por fin rompió el silencio y reveló cómo tomó la sorpresiva salida del Guadalajara.

“Siempre fue muy claro Gabriel Milito. Creo que es un excelente entrenador, tiene muy clara su idea de juego y la verdad es que yo aprendí muchísimo estando bajo sus órdenes.

“Siempre fueron claros, la verdad. Son decisiones, yo no tomo nada personal. Mi papá siempre me dice que ‘lo que pasa, conviene’. Entonces, creo que estoy aquí por algo y no lo tomé nada personal, siempre hubo mucha comunicación y hasta el último día me brindé al equipo y lo di todo. Estoy muy tranquilo en ese aspecto“, declaró en entrevista con Fox.

¿Cuándo y dónde juegan Chivas contra Pachuca por el Clausura 2026?

El choque entre rojiblancos e hidalguenses se llevará a cabo el próximo sábado 10 de enero en la cancha del Estadio Akron, duelo que está pactado a disputarse en punto de las 17 horas, tiempo del centro de México.

Alan Mozo despreció al León hace seis meses

La directiva del Guadalajara ya tenía en mente el darle salida a Alan Mozo desde el semestre anterior, por lo que ya había un acuerdo con el León; sin embargo, el lateral decidió tirar el acuerdo debido a que quería tratar de ganarse la confianza de Gabriel Milito, aunque terminó perdiendo la carrera con Richy Ledezma.