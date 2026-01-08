Chivas se cansó de ser la gallina de los huevos de oro para Televisa, por lo que desde hace varios torneos decidió ponerle punto final a su relación para transmitir los partidos de local del Rebaño para marcharse a Amazon, noticia que no agradó en la televisora debido a que generó pérdidas millonarias.

Sin embargo, la empresa de Emilio Azcárraga trata de capitalizar al máximo cada ocasión en que puede transmitir un partido del Guadalajara, por lo que en este Clausura 2026 la Liga MX le habría hecho un favor al agendarle tres juegos consecutivos de la escuadra rojiblanca.

El reportero de ESPN, Jesús Bernal, analizó el calendario del chiverío en donde se percató que desde finales del mes de febrero, la televisora de San Ángel podrá transmitir tres duelos consecutivos de los rojiblancos.

Chivas solamente podrá ser visto por la señal de Televisa desde el 21 de febrero cuando el Rebaño visite a Cruz Azul, posteriormente el 28 de febrero, los tapatíos visitan al Toluca y el siguiente fin de semana, el 7 de marzo, el Clásico Tapatío contra Atlas.

La realidad es que en el calendario de competencia, el Guadalajara sí tendría un compromiso de local entre los duelos contra los Diablos Rojos y los Zorros, pero los rojiblancos movieron ese duelo contra León que sería de media semana, recorriéndolo unas semanas.

¿Por qué se reprogramará el Chivas vs. León?

Según reveló el comunicador, el compromiso de la jornada 9 contra La Fiera se moverá debido a que el Estadio Akron estará ocupado por el partido de leyendas del Real Madrid y Barcelona, por lo que ahora se jugará hasta el 18 de marzo.